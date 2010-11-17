Експерти: українські фондові ринки упали на фоні негативних настроїв ззовні

Українські фондові ринки у вівторок, 16 листопада, впали на тлі негативних настроїв, що переважали на міжнародних майданчиках.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як підкреслюють аналітики, індекс Української біржі у вівторок знизився через стурбованість інвесторів європейським державним боргом. Активність торгів була високою.

За інформацією аналітиків, усі блакитні фішки у вівторок закрилися на порядок нижче. Лідером падіння стала "Мотор Січ" (- 3,34%) слідом за якою йшли банки. "Райффайзен банк Аваль" втратив 2,04%, "Укрсоцбанк" опустився на 2,17%.

Аналітики зазначають, що акції підприємств гірничо-металургійного сектора у вівторок показали помірні втрати. Aвдіївсьий КХЗ впав на 1,66%, "Азовсталь" - на 1,92%, Єнакіївський метзавод - на 1,45%, Ясинівський КХЗ - на 0,77%. Вартість акцій інших компаній відбивала загальний ринковий тренд. "Центрэнерго" знизилася на 1,29%, "Укрнафта" - на 0,98%, "Укртелеком" - на 1,63%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 16 листопада, знизився на 0,17% - до 802,17 пункту. Загальний об'єм торгів склав 412 млн. 679 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 1,71% - до 1991,64 пункту. Загальний об'єм торгів склав 231 млн. грн., з них на терміновому ринку - 43 млн. 899 тис. грн.