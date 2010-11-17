Опозиція у Київраді заявляє про неефективне виконання програми приватизації

Бюджет Києва щорічно втрачає сотні мільйонів гривень через неефективне виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади.

Як повідомили УНІАН в прес-службі депутатської фракції "Республіка Київ" у Київській міській раді, про це заявив заступник голови Постійної комісії з питань власності і лідер фракції Денис МОСКАЛЬ.

За його словами, столична нерухомість була приватизована за цінами у декілька разів нижчими за ринкові. Зокрема, згідно зі звітом Головного управління комунальної власності КМДА, приміщення у самому центрі Києва - на Хрещатику, навпроти будівлі Київради - були продані за ціною всього 4 тис. 288 грн. за 1 кв.м, а по вул. Ярославів Вал, біля посольства Канади - по 5 тис. 764 грн. за 1 кв. м.

"Продавати приміщення у самому центрі міста за фактично символічну плату - трохи більше 4 тис. грн. за 1 кв. м - це, як мінімум, неефективне розпорядження комунальним майном. Адже ринкова вартість нежитлових приміщень на Хрещатику складає близько 5 тис. доларів за 1 кв. м", - зазначив Д.МОСКАЛЬ.

Депутат заявляє, що "команда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО свого часу включила в програму приватизації усе, що тільки було можна, і розпродала більшість цінних активів "своїм" людям за безцінь".

Голова фракції "Республіка Київ" проінформував, що на найближчому пленарному засіданні Київська міська рада розгляне підготовлений ним проект рішення про виключення з програми приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007-2010 роки 18 пакетів акцій господарських товариств.

"Київхімволокно", "Київгаз", "Київводоканал", "Київміськбуд", "Київпроект" - це стратегічно важливі для киян підприємства. Треба нарешті припинити розмови навколо можливості їх приватизації одним єдиним голосуванням у Київраді - "за" виключення їх з програми приватизації", - підкреслив Д. МОСКАЛЬ.

За його даними, у 2010 році від продажу комунального майна до бюджету столиці надійшло понад 113 млн. грн. Усього за період дії "Програми приватизації комунального майна територіальної громади м. Києва на 2007-2010 рр". було приватизовано 286 будівель, 10 пакетів акцій і 3 частки господарських товариств на загальну суму 771 млн. 079 тис. 815 грн.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня на засіданні сесії Київради депутати виключили з програми приватизації об'єктів комунальної власності на 2007-2010 роки 301 об'єкт. За це рішення проголосували 103 з 105 зареєстрованих у залі депутатів.

З доповіддю щодо виключення понад трьохсот об'єктів комунальної власності з Програми приватизації перед депутатами виступив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПУЗАНОВ. За його словами, раніше у програму приватизації були включені, зокрема, об'єкти Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету, підрозділів прокуратури, Державтоінспекції, а також об'єкти, які належать Київському іподрому, метрополітену, комунальним підприємствам дорожно-експлуатаційного управління, комунальному об'єднанню "Київзеленбуд". Крім того, під приватизацію потрапили об'єкти структурних підрозділів КМДА, Державного митного комітету, а також об'єкти паркових структур і об'єкти комунального підприємства "Фармація".

О. ПУЗАНОВ зазначив, що, вивчаючи історію попадання цих об'єктів у програму, було встановлено, що більшість вказаних об'єктів вносили на сесіях Київради з голосу без відповідних узгоджень в комісіях і структурах КМДА.