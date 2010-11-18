Фонд держмайна виставив на продаж «Свему»

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на приватизаційний конкурс із елементами аукціону 91,60-процентний державний пакет акцій ВАТ «Акціонерна компанія «Свема».



Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.



Згідно з повідомленням, стартова ціна пакета становить 313 млн. грн.



Відповідно до фіксованих умов конкурсу, покупець повинен погасити прострочену заборгованість перед бюджетом, із позабюджетних платежів, зі страхування відповідно до плану санації ВАТ тощо.



Конкурс із елементами аукціону з продажу акцій ВАТ «Акціонерна компанія «Свема» буде проведено через 75 днів після його оголошення (17 листопада 2010 року).



Довідка УНІАН. ВАТ «Акціонерна компанія «Свема» (Шостка, Сумська обл.) спеціалізується на виробництві фотоматеріалів. Балансовий збиток підприємства за три квартали 2010 року становить 23 млн. 645 тис. грн., обсяг реалізованої продукції – 3 млн. 156 тис. грн., кредиторська заборгованість – 238 млн. грн., вартість активів – 282 млн. 665 тис. грн. Статутний капітал компанії становить 488 млн. 71 тис. грн.