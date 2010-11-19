УНІАН. Компанія СКМ не виключає можливості участі в конкурсі з продажу «Укртелекому».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор із розвитку бізнесу компанії СКМ Ілля АРХИПОВ сьогодні на прес-конференції, присвяченій десятиріччю компанії.

“Ми не виключаємо можливості своєї участі (в конкурсі з продажу “Укртелекому” – УНІАН)”, - сказав І.АРХИПОВ. “Актив великий, складний і, безумовно, цікавий, тому ми ведемо переговори з низкою потенційних партнерів у цьому процесі й, можливо, братимемо участь” , - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України оголосив конкурс із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Початкова ціна пакета держакцій "Укртелекому" становить 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс відбудеться 28 грудня 2010 року.

Експерти називали українську групу СКМ і російську АФК "Система" найбільш вірогідними претендентами на придбання держпакета акцій «Укртелекому».

Довідка УНІАН. Компанія СКМ володіє й управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейлу та нерухомості.

До групи СКМ входять компанії "Метінвест Холдинг", ДТЕК, телекомунікаційна група Vega, "Сьогодні Мультимедіа", ТРК "Україна", "ЕСТА Холдинг", "Український Рітейл" та інші.

100% акцій ЗАТ «СКМ» належать Рінату АХМЕТОВУ.

ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Число абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) та ін.

У 2009 році дохід компанії становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.