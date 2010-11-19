На українських фондових ринках у четвер переважали покупці – експерти

На українських фондових ринках у четвер, 18 листопада, переважали покупці на тлі глобального оптимізму з приводу можливого надання допомоги Ірландії.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, основну позитивну роль в зростанні індексу Української біржі у четвер зіграв підйом цін на акції металургійного і гірничодобувного сектора. Обсяг торгів вразив. Алчевський металургійний комбінат злетів в ціні на 8,12%. Інші компанії сектора продемонстрували помірніше зростання. Aвдэевский КХЗ додав 1,79%, «Азовсталь» - 4,27%, Єнакієвський метзавод - 1,51%, Ясинівський КХЗ - 2,04%.

Аналітики повідомляють, що «Мотор Січ» (+3,23%), «Укрнафта» (+4,27%) і «Укртелеком» (+3,27%) у четвер теж істотно подорожчали. Ціни акцій банківського сектору і генкомпаній відображали загальний позитивний ринковий тренд. (Так, «Райффайзен банк Аваль» додав 2,22%, «Укрсоцбанк» - 0,83%, «Центренерго» - 0,85%, «Західенерго» - 2,71%.

За інформацією аналітиків, українські акції, що торгуються на міжнародних майданчиках, у четвер продемонстрували різноспрямовану динаміку. Тільки акції Regal Petroleum закрилися в червоній зоні: ціна впала на тлі проблем з ліцензіями компанії. JKX Oil & Gas (+1,38%), Cadogan Petroleum (+2,7%), МХП (+2,42%) і Ferrexpo (+0,88%) продовжували рости. На Варшавській біржі «Агротон» злетів на 3,03%, тоді як «Кернел» (-2,83%) збільшив втрати.