Український ринок акцій втратив кореляцію з світовими майданчиками – експерт

Український ринок акцій втратив кореляцію з світовими фондовими майданчиками, зростання у нас може продовжитися незалежно від динаміки глобальних індексів.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

«На відміну від світових індикаторів, індекс Української біржі навіть не відновив річні максимуми, а ряд ліквідних паперів знаходяться в зоні перепроданності», додала вона.

Експерт підкреслила, що зараз світові фондові ринки сильні, не зважаючи на боргові проблеми в Європі і вірогідне посилювання грошово-кредитної політики в Китаї, яке, як правило, історично призводило до відчутних знижень на фондових майданчиках. Не зважаючи ні на що, світові фондові індикатори тримаються на максимумах року, а додаткові вливання з боку ФРС США у розмірі 600 млрд. доларів є зараз основною рушійною силою фондових ринків. Крім того, учасники ринку налаштовані на продовження «свята» у вигляді передноворічного ралі, яке за традицією відбувається в кінці року.

За словами О.Євдоченко, після декількох днів зниження напередодні на світових фондових майданчиках учасники ринків вирішили «зіграти на випередження» в сприятливому результаті переговорів Єврогрупи, ЄЦБ, МВФ і Ірландії. Світові індекси у четвер, 18 листопада, повернулися до ключових рівнів підтримки, що є хорошим сигналом, хоч і недостатнім для продовження упевненого зростання. Важливо, щоб індекси закріпилися на цих рівнях. «Тому поточне зростання на світових фондових майданчиках варто сприймати як стрибок вгору, після якого рух вниз може бути продовжено, а розуміння подальшого напряму руху наступить не раніше початку наступного тижня, з виходом значущих новин з Європи і Китаю», - вважає аналітик.