Оптимісти мають рацію. Песимісти - теж...

Фондові ринки вже другий тиждень демонструють переважно низхідний тренд. Це цілком природно, враховуючи попереднє ралі після рішення Федеральної резервної системи США про заходи щодо підтримки економіки. ФРС, як відомо, заявила про свій намір виділити 600 млрд. доларів на викуп державних облігацій, що значно перевищило очікування ринку.

Проте, саме позитивне рішення американського фінансового регулятора, незалежно від прогнозованої суми, очікувалося інвесторами, і тому вже було вкладене в ціну акцій. Як наслідок, викликане ФРС ралі на фондових ринках передбачало неминучу корекцію, яка незабаром і відбулася. Падіння котирувань на світових біржах підкріпилося інфляційними очікуваннями, що є наслідком викиду крупних обсягів коштів на ринок від ФРС, а також новими фінансовими проблемами в Європі.

Цікаво також, що рішення ФРС не тільки обнадіяло оптимістів, але і дало привід песимістично налаштованим гравцям фондових майданчиків говорити про те, що плани фінансового регулятора США виявилися останнім, крайнім засобом підтримки економіки держави, що свідчить про її хворий стан. Так, підкреслив перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Владимир Скидан, «багато хто вважає, що додаткова ліквідність, зрештою, спровокує інфляцію пізніше, коли відновлення американської економіки набере оборотів».

Проте слід констатувати, що фондові ринки впродовж двох останніх тижнів демонстрували не тільки падіння, але і зростання, яке, втім, супроводжувалося підвищеною волатильністю індексів. Така ситуація свідчить, що становище на біржах склалося двояке, тобто, як кажуть, «ні нашим, ні вашим». Песимісти мають свій резон сумніватися, як і у оптимістів є причини вкладати кошти в майбутнє зростання цінних паперів.

Так, аналітики компанії Astrum Investment Management на початку минулого тижня відзначали, що побоювання щодо ірландського дефолту виглядають перебільшенням. З одного боку, країни Євросоюзу, безумовно, надаватимуть підтримку Ірландії, зокрема, можуть задіяти стабілізаційний фонд, загальний обсяг якого складає 750 млрд. євро. З іншого боку, Ірландія заявляє про готовність самостійно впоратися з фінансовими труднощами.

За словами аналітиків, позаминулий тиждень (з 8 по 12 листопада) завершив ралі на американських фондових ринках. Ключові індекси активно росли з початку вересня, і корекція назрівала. Формальним приводом для продажів стало відновлення розмов про проблему боргів у ряді країн Євросоюзу і очікування щодо подальшого посилення грошово-кредитної політики в Китаї. За позаминулий тиждень індекс DJIA знизився на 2,2% - до 11 193 пунктів, а індекс S&P 500 зменшився на 2,2% - до 1 199 пунктів.

Аналітики Astrum Investment Management також відзначили, що макроекономічна статистика з Китаю породила нові тривоги щодо перспектив розвитку другої за величиною економіки світу. Інфляція в жовтні прискорилася до 4,4% (рік до року), що на 0,4 пункту вище за очікування і на 0,8 пункту вище за вересневе значення. Обсяг виданих цього місяця кредитів склав CNY 587,1 млрд., що перевищило очікування на 30,5%. Цілком імовірно, що Китай і далі посилюватиме грошово-кредитну політику для боротьби не тільки з можливими «мильними бульками» на ринку активів, але й з інфляцією, яка продовжує рости, вважають аналітики.

Що стосується українського ринку цінних паперів, то останній тиждень (15 – 19 листопада) він також ознаменував сильною волатильністью. Почавши тиждень непоганим зростанням, в наступні дні наші біржі чергували значне підвищення з таким же помітним падінням.

Так, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 15 листопада, підвищився на 1,50% – до 803,53 пункту. Індекс Української біржі зріс на 2,03% – до 2026,33 пункту.

Вже у вівторок індекс ПФТС впав на 0,17% – до 802,17 пункту. Індекс Української біржі знизився на 1,71% – до 1991,64 пункту. За словами аналітиків інвестиційної компанії Phoenix Capital, українські фондові ринки впали на тлі негативних настроїв, що переважали на міжнародних майданчиках, а саме через стурбованість інвесторів європейським державним боргом.

У середу, 17 листопада, повною мірою виявилася невизначеність в настроях гравців українського фондового ринку. Результатом стало різноспрямоване закриття вітчизняних майданчиків за підсумками дня. Індекс ПФТС знизився на 0,03% – до 801,93 пункту. При цьому індекс Української біржі, навпаки, підвищився на 1,25% – до 2016,46 пункту. 17 листопада в плані невизначеності стало показовим, тому розглянемо хід торгів цього дня докладніше.

На думку аналітика інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Сергія Белясова, в середу на українському ринку переміг купівельний тренд. Цього дня торги проходили з підвищеною волатильністью. Котирування провідних акцій поперемінно опускалися на негативну територію і знову піднімалися вище за нульові рівні.

Як повідомив аналітик, відкриття сесії на Українській біржі в середу супроводжувалося невеликим зниженням фондового індикатора, що виявилося наслідком несприятливої зовнішньої кон`юнктури, яка сформувалася до ранку. Біржі США напередодні показали негативну динаміку під впливом слабкої макростатистики з промислового виробництва і притоку капіталу, а також відчутного падіння цін на нафту і промислові метали. Майданчики Азіатського регіону в середу закрилися переважно в мінусі (виняток становив японський ринок) в результаті побоювань щодо посилення монетарної політики владою Китаю. На тлі уранішнього зниження сировинних котирувань в червоній зоні почали день російські і європейські індекси.

За інформацією С.Белясова, ближче до обіду в середу на Українській біржі позначився розворот, і індекс УБ вийшов в зелену зону. Активні заяви європейських чиновників про готовність надання негайної фінансової допомоги Ірландії, у разі виникнення потреби, охолодили негативний настрій гравців ринку. Після обіду увага гравців була прикута до американських статистичних даних. За підсумками минулого місяця споживча інфляція в США склала 0,2%, тоді як аналітики чекали підвищення цін на 0,4%. «Ослаблення цінового тиску в США знижує ризики негативної дії програми викупу ФРС держоблігацій на суму 600 млрд. доларів для стимулювання американської економіки», - підкреслив аналітик.

Американські і європейські біржі в середу, 17 листопада, також демонстрували підвищену волатильність і провели весь день в бічному тренді, так і не визначившись з напрямом руху.

У четвер на світових фондових ринках почалося зростання, пов`язане зі стартом переговорів Євросоюзу і МВФ з урядом Ірландії щодо виділення фінансової допомоги країні. Це додало оптимізму в настрої інвесторів. На цьому фоні почав зростати євро, який, за словами начальника відділу арбітражних операцій «Брокбізнесбанку» Владислава Стельмаха, позитивно відреагував на розмови про вирішення проблем Ірландії. До п`ятниці побоювання серед інвесторів поступово розсіялися, а темпи втечі з ризикових активів скоротилися. Уряд Ірландії зустрівся у четвер з представниками Єврокомісії, Міжнародного валютного фонду і Європейського центрального банку для обговорення найбільш ефективних шляхів стабілізації економіки регіону. За прогнозами В.Стельмаха, єдина європейська валюта зможе істотно зміцнити свої позиції у разі сприятливого вирішення проблеми ірландської кризи, що покладе край побоюванням щодо суверенних дефолтів і знизить вартість фінансування для Португалії і Іспанії. «Поки ж нездатність домовитися з Дубліном про широкомасштабний план порятунку на тлі відсутності чіткого уявлення про те, які наслідки спричинять за собою зміни в Європейському механізмі забезпечення фінансової стабільності, може погіршити ситуацію для європейської валюти», - вважає експерт.

У четвер, 18 листопада, український фондовий ринок показав найбільше за весь тиждень зростання. Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 2,87% – до 824,94 пункту. Індекс Української біржі піднявся також на 2,87% – до 2074,42 пункту.

Вітчизняний ринок останнім часом демонструє денну динаміку, яка інколи не співпадає з рухом світових бірж. І що цікаво, такі відмінності не пояснюються якимись внутрішньоекономічними чинниками. Швидше за все, річ у тому, що українські індекси останніми місяцями в цілому падали, тоді як глобальні ринки поволі, але упевнено рухалися вгору. Як наслідок, світові акції виявилися, можливо, вже переоціненими, а українські на даний момент тільки досягли привабливих цінових рівнів для покупок. Тому на зарубіжних ринках зараз логічно продовження корекції після ралі, а на вітчизняному цілком можливе подальше зростання.

Як вважає начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена Євдоченко, український ринок акцій втратив кореляцію зі світовими фондовими майданчиками, і зростання у нас може продовжитися незалежно від динаміки глобальних індексів. Тим паче, на відміну від світових індикаторів, індекс Української біржі навіть не відновив річні максимуми, а ряд ліквідних паперів знаходяться в зоні перепроданості.

О.Євдоченко підкреслила, що зараз світові фондові ринки сильні попри боргові проблеми в Європі і вірогідне посилення грошово-кредитної політики в Китаї, яке, як правило, історично призводило до достатньо відчутних знижень на фондових майданчиках. Не зважаючи ні на що, світові фондові індикатори тримаються на максимумах року, а додаткові вливання з боку ФРС США у розмірі 600 млрд. доларів є зараз основною рушійною силою фондових ринків. Крім того, учасники ринку налаштовані на продовження «свята» у вигляді передноворічного ралі, яке за традицією відбувається в кінці року.

За словами О.Євдоченко, після кількох днів зниження на світових фондових майданчиках учасники ринків вирішили «зіграти на випередження» в сприятливому результаті переговорів Єврогрупи, ЄЦБ, МВФ і Ірландії. Світові індекси у четвер, 18 листопада, повернулися до ключових рівнів підтримки, що є хорошим сигналом, хоч і недостатнім для продовження упевненого зростання. Важливо, щоби індекси закріпилися на цих рівнях. «Тому поточне зростання на світових фондових майданчиках варто сприймати як стрибок вгору, після якого рух вниз може бути продовжено, а розуміння подальшого напряму руху наступить не раніше початку нового тижня, з виходом значних новин з Європи і Китаю», - вважає аналітик.

Ігор Галичак (УНІАН)