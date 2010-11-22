Суд 7 грудня розгляне апеляцію Брянського машзаводу на рішення щодо «Луганськтепловоза»

Київський господарський апеляційний суд 7 грудня розгляне апеляцію керівної компанії "Брянський машинобудівний завод", на рішення Київського господарського суду від 22 жовтня цього року за позовом Фонду держмайна, яким визнаний недійсним договір купівлі-продажу держпакету акцій "Луганськтепловоза".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО.

Голова ФДМ також зазначив, що до кінця цього року фонд держмайна ініціюватиме проведення загальних зборів акціонерів "Луганськтепловоза", однією з цілей якого буде зміна чинного складу наглядової ради підприємства.

За його словами, в органи управління товариства оберуть представників від держави.

За словами О. РЯБЧЕНКА, це можуть бути як представники ФДМ, так і Мінтрансу.

Як повідомляв УНІАН, Київський господарський суд задовольнив позов Фонду державного майна України (ФДМУ) про розірвання договору купівлі-продажу державного пакету акцій "Луганськтепловоза".

8 жовтня Фонд держмайна звернувся з позовом до Київського господарського суду щодо розірвання договору купівлі-продажу державного пакету акцій "Луганськтепловоза".

Крім того, ФДМУ вимагав від покупця "Луганськтепловоза" - компанії "Брянський машзавод" - виплатити неустойку за несплату у встановлений термін коштів за придбаний пакет "Луганськтепловоза" у розмірі 82 млн. грн., а також пеню у розмірі 2 млн. 177 тис. грн. Як зазначили у фонді, причиною для подачі позову стала несплата Брянським машзаводом заявленої ним на приватизаційному конкурсі суми за держпакет акцій "Луганськтепловоза".

Довідка УНІАН. 15 червня керівна компанія "Брянський машинобудівний завод" (Росія), входить в російський "Трансмашхолдинг", була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакету акцій ВАТ "Луганськтепловоз".

Усього в конкурсі брали участь дві компанії - ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого склала 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, яка подала заявку на конкурс, - "Мантара Холдинг" не була допущена Фондом держмайна до участі в ньому.

"Мантара Холдинг" звернулася до Господарського суду Києва з позовом до Фонду державного майна України. У своєму позові вона просила визнати недійсними відразу декілька рішень ФДМУ в конкурсі з продажу "Луганськтепловоза" аж до договору купівлі-продажу пакету акцій цього підприємства, укладеного 22 червня 2010 року.