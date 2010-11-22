Ще дві компанії зацікавилися «Укртелекомом» - ФДМУ

Ще дві компанії звернулися з проханням до Фонду державного майна України про укладення договору про конфіденційність на ознайомлення з конкурсною документацією на конкурс з продажу держпакету акцій ВАТ "Укртелеком".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

Він також уточнив, що ці компанії є резидентами України.

Таким чином, за його словами, на сьогодні всього п'ять компаній зацікавилися конкурсною документацією з продажу "Укртелекому". Три з цих компаній - українські, одна - російська і одна представляє інтереси західних інвесторів.

О. РЯБЧЕНКО також повідомив, що доФДМУ звернулося турецьке посольство з проханням надати конкурсну документацію англійською мовою.

Голова ФДМУ зазначив, що було б непогано, якби три або дві компанії, що виявили інтерес до ознайомлення з конкурсною документацією, взяли участь у конкурсі з продажу держпакету "Укртелекому".

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України оголосив конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакету акцій ВАТ "Укртелеком".

Початкова ціна пакету держакцій "Укртелекому" складає 10 млрд. 500 млн. грн. Конкурс відбудеться 28 грудня 2010 року.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртелеком" - монополіст на ринку зв'язку України. Число абонентів місцевого телефонного зв'язку складає 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільного зв'язку (під ТМ Utel) та ін.

У 2009 році дохід компанії склав 8,4 млрд. грн., збитки - 456,4 млн. грн.