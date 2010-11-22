Фонд держмайна переніс початок приватизації енергетики на наступний рік

Фонд державного майна України (ФДМ) переніс початок приватизації підприємств енергетики з четвертого кварталу 2010 року на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів голова ФДМ Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, приватизація підприємств енергетики, у тому числі, теплоенергетики, буде "плавною приватизаційною подією наступного року".

О. РЯБЧЕНКО також спрогнозував, що приватизація генеруючих і розподіляючих підприємств енергетики проводитиметься протягом двох років. При цьому, за його словами, пріоритетними у продажі генеруючих підприємств залишаються "Дніпроенерго" і "Західенерго".

Як повідомляв УНІАН, раніше ФДМ не унеможливлював оголошення першого конкурсу з продажу акцій теплових генеруючих компаній або контрольних пакетів обленерго у четвертому кварталі цього року.

За словами голови ФДМУ Олександра РЯБЧЕНКА, акції цих компаній уперше виставляють на продаж, тому вони вимагають підготовки до приватизації. Він також повідомив, що Міністерство палива і енергетики запропонувало виставляти на продаж один раз на квартал пакети акцій теплових генерацій або контрольні пакети обленерго.

О. РЯБЧЕНКО також сказав, що сьогодні загальна вартість чотирьох теплових генеруючих компаній складає 9-9,5 млрд. грн.

За словами голови ФДМУ, у разі виставлення їх на продаж, їх загальна реалізаційна вартість може вирости до 11 млрд. грн.

Нагадаємо, на сьогодні в управлінні НАК "Енергетична компанія України" є контрольні пакети чотирьох генеруючих компаній - "Донбас-", "Захід-", "Центр-" і "Дніпроенерго".