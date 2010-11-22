ФДМУ вважає, що ціна держпакета МАУ має бути не меншою 250 млн. грн.

Фонд держмайна України вважає, що реалізаційна ціна 61,58% державного пакету акцій Спільного закритого акціонерного товариства "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" має бути не меншою 250 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, остаточна оцінка вартості держпакету акцій авіакомпанії буде проведена оцінювачем, конкурс з відбору якого оголосив Фонд.

О. РЯБЧЕНКО також сказав, що ФДМУ розраховує продати держпакет акцій МАУ до кінця цього року.

За його словами, Фонд держмайна вже проінформував акціонерів МАУ про свої плани з продажу держпакету акцій компанії.

Голова ФДМУ також додав, що сьогодні авіакомпанія вимагає значних інвестицій у свою детальність, а рішення про її продаж було викликане також тим, що наступного року закінчуються ексклюзивні маршрутні лінії, які сьогодні є в експлуатації МАУ.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України оголосив конкурс з відбору оцінювача 61,58% державного пакету акцій Спільного закритого акціонерного товариства "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України". Метою оцінки є визначення ринкової вартості пакету з метою його подальшого продажу. Конкурс відбудеться 1 грудня.

Нагадаємо, ФДМУ раніше прийняв рішення про приватизацію 61,58% держпакету акцій МАУ. Номінальна вартість планованого до продажу держпакету складає 63 млн. 449 тис. грн.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" - провідна українська авіакомпанія.

Флот МАУ складається з 19 літаків "Боїнг 737-300/400/500/800".

Авіакомпанія сполучає Україну з 35 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД.

Базовими аеропортами МАУ є міжнародні аеропорти Києва - "Бориспіль" (КВР) і Львова - "Львів" (LWO). МАУ виконує понад 450 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень з Києва, Львова, Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Харкова і Сімферополя на власних літаках і в партнерстві з іншими авіакомпаніями.

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України - 61,6%, UIAB (Австрія) - 22,5%, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) - 9,9% і CIP (Україна) - 6%.