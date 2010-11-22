Наступного року план надходжень від приватизації складе 10 млрд. грн. - Рябченко

Голова Фонду державного майна (ФДМ) Олександр РЯБЧЕНКО прогнозує, що наступного року план надходжень від приватизації складе 10 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам на прес-конференції.

"Я думаю, що наступного року буде 10 мільярдів. Це наша національна традиція", - зазначив голова ФДМ.

За його словами, план надходжень від приватизації наступного року можна буде виконати, значною мірою, за рахунок продажу об'єктів енергетики.

Як повідомляв УНІАН, надходження від приватизації за січень-жовтень склали 543 млн. грн., що складає 8,55% річного плану.

Нагадаємо, згідно з Держбюджетом на 2010 рік, план надходжень від приватизації на цей рік складав 10 млрд. 262 млн. грн. Проте, відповідно до внесених законом від 8 липня цього року змін, розмір надходжень від приватизації був зменшений до 6 млрд. 350 млн. грн.