Азіатські ринки знизилися через проблеми в Європі і обстріл Південної Кореї

Азіатські фондові індекси закрилися у вівторок зниженням через боргові проблем Європи і артилерійський обстріл південнокорейського острова в Жовтому морі, повідомляє Reuters.

Основний індекс Сеульскої фондової біржі KOSPI закрився ще до початку перестрілки між двома Кореями, опустившись лише на 0,79% до 1928,94 пункту на тлі кризи боргів у Європі.

Індекс Шанхайської фондової біржі впав до закриття на 1,9% - до 2828,3 пункту через зниження котирувань гірничорудних компаній. Інвестори розпродали їх акції на тлі зміцнення долара, яке є передвісником падіння цін на товарних ринках.

Індекс Гонконзької фондової біржі обвалився на 2,67% - до 22896,14 пункту - мінімуму закриття майже за два місяці.

Конфлікт на Корейському півострові остаточно зіпсував настрій інвесторів у Гонконзі, які ще вчора почали розпродавати акції після новин про плани уряду підвищити податок на продаж житлового майна для боротьби зі зростанням цін.

Токійська фондова біржа закрита у зв`язку зі святкуванням Дня подяки праці.