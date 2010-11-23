Українські фондові ринки почали тиждень на позитивній ноті - експерти

Українські фондові ринки почали поточний тиждень на позитивній ноті.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, у понеділок, 22 листопада, індекс Української біржі демонстрував негативну динаміку протягом дня, але відновився ближче до кінця сесії. У центрі уваги знаходилися акції "Стіролу", ціна яких злетіла на 8,93%. Папери "Центренерго" (+4,74%) і металургійних компаній також продемонстрували помітне зростання. Алчевський меткомбінат додав 1,01%, "Азовсталь" - 2,17%, Єнакіївський метзавод - 2,41%.

За словами аналітиків, банки і коксохімічні підприємства також завершили понеділок на позитивній території. "Райффайзен банк Аваль" виріс на 1,04%,"Укрсоцбанк" - на 0,64%. Авдіївський КХЗ піднявся на 0,36%, Ясинівський КХЗ - на 0,82%. Знизилися тільки котирування "Укрнафти" (- 0,82%) і "Укртелекому" (- 0,38%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 22 листопада, підвищився на 0,11% - до 820,93 пункту. Загальний об'єм торгів склав 72 млн. 525 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,09% - до 2080,93 пункту. Загальний об'єм торгів склав 222 млн. 628 тис. грн., з них на терміновому ринку - 41 млн. 735 тис. грн.