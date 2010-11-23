Експерти: українські акції на закордонних біржах вчора закрилися різнонаправлено

Українські акції, що торгуються на міжнародних майданчиках, за підсумками вчорашньої сесії закрилися різнонаправлено.

Про це повідомляють в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, серед компаній нафтогазового сектора в понеділок папери Regal Petroleum і JKX Oil & Gas втратили 1,81% і 1,69% відповідно.У той же час, котирування Cadogan Petroleum підросли на 1,27%. Інші акції, що торгуються на Лондонській біржі, закрилися на незначному підйомі. Ferrexpo додав 0,62% "Миронівський хлібопродукт" - 0,59%.

Як зазначають аналітики, на Варшавській фондовій біржі в понеділок ціна акцій "Кернела" злетіла на 5,5%. Підросли також акції "Астарти" (+1,73%). При цьому папери "Агротона" (- 1,56%), навпаки, втратили в ціні.