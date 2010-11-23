Механізму повернення Херсонського машзаводу у держвласність поки немає – Немилостивий

Рішення про повернення Херсонського машинобудівного заводу в державну власність, хоча і прийняте Верховною Радою, але механізм його реалізації на сьогодні відсутній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів заступник міністра промислової політики Віталій НЕМИЛОСТИВИЙ.

За його словами, навколо підприємства склалася дуже складна юридична колізія.

"Багато неясностей щодо того, що саме було приватизоване і що тепер має бути націоналізоване. Усе стане зрозуміло тільки після проведення інвентаризації на ХМЗ", - пояснив В. НЕМИЛОСТИВИЙ.

При цьому заступник міністра сказав, що відповідне завдання має бути поставлене перед Фондом державного майна України і Херсонською обладміністрацією. "Як тільки механізм повернення підприємства в держвласність з'явиться, ми приступимо до реалізації рішення про повернення ХМЗ державі", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про повернення в державну власність цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод".

Законом встановлено, що, зважаючи на громадську необхідність, з метою захисту інтересів держави і трудових прав працівників товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод", повертається в державну власність цілісний майновий комплекс ТОВ "Херсонський машинобудівний завод". ВР доручила Кабінету міністрів України здійснити в установленому порядку заходи, пов'язані з поверненням в державну власність цілісного майнового комплексу ТОВ "Херсонський машинобудівний завод"; передбачити в проекті закону про державний бюджет на 2010 рік необхідні кошти на здійснення заходів, пов'язаних з поверненням в держвласність цілісного майнового комплексу ТОВ "Херсонський машинобудівний завод".