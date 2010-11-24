Українські держоблігації будуть більш ризикованою інвестицією – експерти

Українські державні облігації будуть більш ризикованою інвестицією в короткостроковому періоді.

Такий прогноз міститься в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як вважають аналітики, вирішення проблем державного боргу Ірландії заспокоїть ринок в короткостроковому періоді і забезпечить стимул для відшкодування деяких втрат українськими єврооблігаціями. Проте, подальше розповсюдження кризових явищ в Португалії і Іспанії продовжуватиме негативно впливати на єврооблігації України.

Аналітики відзначають, що минулого тижня хвилювання з приводу проблем державних боргів у ряді європейських країн продовжували чинити негативний тиск на вітчизняний ринок єврооблігацій. На початку тижня суверени продемонстрували істотне зниження на тлі невизначеності з приводу надання допомоги Ірландії. Проте вже у четвер і п`ятницю, після позитивних новин з приводу передбаченого пакету допомоги Ірландській економіці, українські державні єврооблігації пішли на підйом. У цілому за тиждень прибутковість по «Україні-20» піднялася до 7,65%, додавши 7 пунктів.