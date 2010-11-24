Ostchem Investments Limited сконцентрувала 90,3% акцій "Стиролу"

Кіпрська компанія Ostchem Investments Limited, яка належить Дмитру ФІРТАШУ, сконцентрувала 90,3% акцій концерну "Стирол".

Про це говориться в повідомленні, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, компанія придбала 24 495 331 акцій концерну, що становить 90,3044%.

Довідка УНІАН. Концерн «Стирол» заснований в 1933 році. Це найбільший в Україні виробник мінеральних добрив (поставляє на ринок 3% світового експорту аміаку і карбаміду), полімерних матеріалів і виробів з них. Підприємство є єдиним в Україні виробником полістиролу, що спінюється.

Концерн виробляє лакофарбні матеріали, неорганічні кислоти і соли, біологічні кормові добавки для тваринництва, лікарські препарати.

Станом на грудень 2006 року 50,01% акцій ВАТ «Концерн «Стирол» належало ТОВ ДІК «Стиролхімінвест» (м. Горлівка, Донецька обл.), 14,19% – фізичним особам.