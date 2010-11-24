Акціонери шахти "Белореченская" проігнорували судову заборону

Акціонери Державного відкритого акціонерного суспільства "Шахта "Белореченская" (Луганська обл.) Державної холдингової компанії "Луганськвугілля" на зборах 19 листопада вирішили реорганізуватися в Товариство з обмеженою відповідальністю.

Про це сказано в повідомленні АТ, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Згідно з повідомленням, за таке рішення проголосували 100% присутніх на зборах акціонерів, що володіють 632 млн. акцій підприємства.

Главою комісії з реорганізації шахти обрано Михайла ГРАБЧУКА.

У той же час, 18 листопада Господарський суд Луганської області, на забезпечення позову "Луганськвугля", своїм визначенням заборонив ДВАТ "Шахта "Белореченская" ухвалювати на загальних зборах рішення про реорганізацію в однойменне ТОВ.

Суд також заборонив шахті створювати комісію з реорганізації, а також затверджувати порядок і умови обміну акцій в статутному капіталі ДВАТ "Шахта "Белореченская" на долі в УФ ТОВ "Шахта "Белореченская".

Як повідомлялося, ДХК "Луганськвугілля" подала позов до Господарського суду Луганської області з проханням визнати незаконним рішення Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку №1487 від 23 грудня 2008 року про реєстрацію додаткової емісії акцій шахти "Белореченская" на 158 млн. грн.