На українському фондовому ринку у вівторок переважали продавці - Phoenix Capital

На українському фондовому ринку у вівторок, 23 листопада, переважали продавці, що було викликане продовженням боргової кризи в Ірландії і конфліктом між Північною і Південною Кореєю.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, індекс Української біржі протягом всього дня знаходився в червоній зоні. Котирування знижувалися у всіх секторах, при цьому лідерами були акції металургійних і гірничодобувних підприємств. Так, Алчевcький меткомбінат втратив 4,11%, Aвдєєвський КХЗ - 0,57%, «Азовсталь» - 4,2% Єнакієвський метзавод - 3,3%, Ясинівський КХЗ - 2,68%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 23 листопада, знизився на 0,87% – до 813,75 пункту. Загальний обсяг торгів склав 73 млн. 343 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,87% – до 2041,94 пункту. Загальний обсяг склав 240 млн. 535 тис. грн., з них на терміновому ринку – 55 млн. гр