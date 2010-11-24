Експерти: більшість українських акцій на міжнародних майданчиках втратили в ціні

Більшість українських акцій, що торгуються на міжнародних майданчиках, у вівторок втратили в ціні.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як повідомляють аналітики, котирування Regal Petroleum у вівторок впали нижче за всіх – на 14,8%. Cadogan Petroleum (-1,25%) і JKX Oil & Gas (-3,13%) також показали низхідну динаміку. Серед інших компаній, що торгуються в Лондоні, акції Ferrexpo втратили в ціні 4,1%, а папери «Миронівського хлібопродукту» просіли на 0,59%.

Аналітики відзначають, що на Варшавській фондовій біржі у вівторок вартість акцій «Агротону» (-2%) і «Кернелу» (-3,87%) знизилася. При цьому папери «Астарти» (+2,75%), навпаки, продовжували слідувати позитивному тренду.