Ситуація на світових біржах поки не спонукає до покупок - експерт

Ситуація на світових фондових майданчиках поки не спонукає до покупок і виглядає достатньо неоднозначною, багато аргументів говорить як на користь продовження зростання, так і зниження.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

Тим паче, додала вона, «після боргових проблем в Ірландії на порядок денний вже виходять Португалія, а услід, можливо, й Іспанія».

На думку аналітика, упевненіше судити про подальший напрям руху українського ринку можна буде наступного тижня, з відкриттям американських майданчиків. «Крім того, у ці вихідні американські споживачі традиційно почнуть здійснювати передріздвяні покупки, динаміка яких зможе пролити світло на можливості і бажання громадян витрачати кошти, а, отже, і здатність національної економіки до зростання», - відзначила О.Євдоченко. Імовірно, ці дані сприятимуть позитивній динаміці наступного тижня, вважає вона.

За словами аналітика, зовнішній фон на відкритті сьогоднішніх торгів складається як помірно позитивний, сесія на українському ринку акцій відкрилася зростанням індексу UX близько на 1%, проте пізніше запал покупців послабшав. Сьогодні в США фінансові ринки закриті у зв`язку зі святкуванням Дня Подяки, а у п`ятницю на американських біржах буде короткий робочий день, відповідно, це позначиться на активності місцевих учасників торгів, повідомила О.Євдоченко.