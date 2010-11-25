ВФБ підтверджує можливе IPO української Sadovaya Group до кінця року
Українська вугільна компанія Sadovaya Group може провести первинне розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі (ВФБ) до кінця 2010 року.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВФБ.
«ВФБ сподівається на три дебюти українських компаній до кінця року: Mikiland, Geo Alliance і Sadovaya», - повідомила прес-служба, відповідаючи на письмовий запит агентства УНІАН.
Представник біржі не надав подробиць умов ІРО Sadovaya Group, повідомивши, що може надати тільки загальну інформацію.
Прес-служба відзначила, що керівництво біржі веде переговори про розміщення акцій на ВФБ з рядом інших компаній зі східних ринків.
«2011 рік повинне бути ще успішнішим з погляду залучення закордонних емітентів на варшавський ринок, аніж поточний рік», - відзначила прес-служба, не уточнивши прогнозу, скільки фірм, зокрема з України, може провести IPO на ВФБ наступного року.
Як повідомляв УНІАН, в кінці листопада - початку грудня на ВФБ відбудуться дебюти українських компаній Mikiland і Geo Alliance, які вже опублікували свої IPO-проспекти.
У листопаді український агрохолдинг «Агротон» став третьою компанією з України, що розмістила свої акції на Варшавській біржі, після агрокомпаній «Астарта» і Kernel, що дебютували на ринку в 2006 і 2007 роках.