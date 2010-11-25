Українські фондові ринки показали різноспрямовану динаміку - експерти

Українські фондові ринки в середу, 24 листопада, продемонстрували різноспрямовану динаміку.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс Української біржі в середу торгувався в «червоній зоні» впродовж майже всієї торгової сесії, але виріс до закриття завдяки позитивній статистиці, опублікованій в США. Котирування «Укртелекому» росли другий день підряд, додавши 5,01%. Подорожчали і папери банків: на 1,1% у «Райффазен Банку Аваль» і на 1,64% у «Укрсоцбанку». Ціни акцій «Мотор Січі» (+1,38%) і «Укрнафти» (+0,56%) також виросли.

У той же час, за інформацією аналітиків, папери гірничо-металургійного комплексу і генкомпаній продемонстрували змішану динаміку. Aлчевский меткомбінат додав 1,72%, Aвдєєвский коксохім виріс на 0,83%, «Азовсталь» втратила 0,04%, Єнакієвський метзавод впав на 0,49%, Ясинівський КХЗ піднявся на 0,43%, «Центренерго» знизилася на 0,14%, «Західенерго» підвищилася на 0,42%.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів в середу, 24 листопада, підвищився на 1,05% – до 2063,44 пункту. Загальний обсяг торгів склав 249 млн. 768 тис. грн., з них на терміновому ринку – 39 млн. 541 тис. грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,02% – до 813,62 пункту. Загальний обсяг торгів склав 805 млн. 781 тис. грн., з них 788 млн. грн. припало на торги з державними облігаціями.