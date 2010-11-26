СКМ поки що не ухвалила остаточного рішення про участь в конкурсі щодо "Укртелекому"

Група СКМ поки що не ухвалила остаточного рішення про участь в конкурсі з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Про це повідомив в інтерв`ю тижневику "Фокус" генеральний директор групи СКМ Олег ПОПОВ.

"Остаточного рішення поки що немає, але можливості своєї участі не виключаємо", - сказав він. "Зараз вивчаємо умови і оцінюємо, наскільки це нам вигідно", - додав О.ПОПОВ.

За його словами, "Укртелеком" - непростий об`єкт, і потрібно витратити багато грошей, сил і часу, щоб привести його в порядок і зробити прибутковим".

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України оголосив конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Початкова ціна становить 10 млрд. 500 млн. грн. Конкурс відбудеться 28 грудня 2010 року.

Станом на 22 листопада 5 компаній, за інформацією ФДМУ, зацікавилися конкурсною документацією з продажу "Укртелекому". За інформацією голови Фонду держмайна Олександра РЯБЧЕНКА, СКМ поки шо не зверталася до ФДМУ за конкурсною документацією.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільному зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

У 2009 році дохід компанії становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.

Компанія СКМ володіє і управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейла і нерухомості.

До групи СКМ входять компанії "Метінвест Холдинг", ДТЕК, телекомунікаційна група Vega, "Сьогодні Мультимедіа", ТРК "Україна", "ЕСТА Холдинг", "Український Рітейл" та інші.

100% акцій ЗАТ «СКМ» належать Рінату АХМЕТОВУ.