Фінансово-промислова група «Сыстем Кепітал Менеджмент» (СКМ) не планує найближчим часом виходити на IPO, повідомив в інтерв`ю тижневику "Фокус" генеральний директор групи СКМ Олег ПОПОВ.

"СКМ на IPO виходити не буде, тут наша позиція залишається незмінною", - відзначив він.

О.Попов також додав, що поки "у холдингів і компаній (групи СКМ - УНІАН) достатньо власних ресурсів і є можливість залучати кошти на розвиток з ринку позикового капіталу, в IPO необхідності немає". "Якщо ми побачимо, що бізнес вимагає нових інвестицій, можливості залучати позикові кошти вичерпані, а у нас немає бажання або можливостей інвестувати, тоді, щоби компанії не стояли на місці, можливо, вирішимо продавати акції на зарубіжних біржах. Але в найближчому майбутньому це навряд чи відбудеться", - відзначив гендиректор СКМ.

Довідка УНІАН. Компанія СКМ володіє і управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері ритейлу і нерухомості.