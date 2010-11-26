СКМ заявляє про плани зі збільшення своєї частки в «Західенерго», «Київенерго» і «Дніпроенерго»

Фінансово-промислова група «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ) планує збільшити свою частку в «Західенерго», «Київенерго» і «Дніпроенерго», повідомив у інтерв`ю тижневику "Фокус" генеральний директор групи СКМ Олег ПОПОВ.

«Якщо буде можливість, збільшимо свої долі в «Західенерго», «Київенерго» і «Дніпроенерго», - сказав він.

О.ПОПОВ також відзначив, що ДТЕК братиме участь в конкурсі з приватизації «Ровенькиантрацит» і «Свердловськантрацит» «на рівних правах з іншими учасниками». «Головне, щоб ці конкурси були оголошені. Поки цього не відбулося, говорити нема про що», - сказав він.

Нагадаємо, раніше голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд планує виставити держпакети акцій генеруючих компаній наступного року. При цьому, за його словами, пріоритетними для продажу будуть держпакети "Західенерго" і «Дніпроенерго».

Довідка УНІАН. Контрольний пакет акцій АК "Київенерго" (50% +1 акція) належить державі в особі НАК "Енергетична компанія України".

Контрольний пакет акцій "Дніпроенерго" (50% +1 акція) також належить державі в особі НАК "Енергетична компанія України", «Донбасівської паливно-енергетичній компанії» (ДТЕК) – 47,46% акцій.

70,1% акцій "Західенерго" належать державі, передані в СФ "Енергетичної компанії України", решта акцій належить приватним акціонерам.

На сьогодні ДТЕК виступає як інвестор для двох державних вугільних підприємств – «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит». Загальна сума інвестицій планується на рівні 500 млн. грн.

«Донбасівська паливно-енергетична компанія» входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».