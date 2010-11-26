Українські фондові ринки у четвер закрилися на позитивній території - експерти

Українські фондові ринки у четвер, 25 листопада, закрилися на позитивній території.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, індекс Української біржі стабільно ріс протягом всього дня. Активність торгів була високою. Всі блакитні фішки зросли. Лідером став «Укртелеком» (+6,28%), що збільшив свою вартість напередодні запланованої приватизації.

Аналітики відзначають, що акції «Укрнафти» (+2,67%), «Укрсоцбанку» (+2,3%) і «Центренерго» (+2,19%) у четвер також істотно подорожчали. Котирування металургійних і гірничодобувних компаній виросли не значно. Aлчевський меткомбінат додав 0,72%, Aвдєєвський КХЗ - 0,87%, «Азовсталь» - 0,04%, Єнакієвський метзавод - 0,27%, Ясинівський КХЗ - 0,98%. Решта ліквідних паперів відображали загальний тренд. Так, «Райффайзен банк Аваль» піднявся на 1,66%, «Мотор Січ» - на 0,44%, «Західенерго» - 0,73%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 25 листопада, виріс на 2,27% – до 832,09 пункту. Загальний обсяг торгів склав 146 млн. 613 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 1,94% – до 2103,39 пункту. Загальний обсяг торгів склав 218 млн. 825 тис. грн., з них на терміновому ринку – 35 млн. 697 тис. грн.