Більшість українських паперів на міжнародних біржах вчора зміцнилися в ціні – експерти

Більшість українських цінних паперів, що торгуються на міжнародних фондових біржах, за підсумками вчорашніх торгів зміцнилися в ціні.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, у четвер, 25 листопада, ціна на акції Regal Petroleum злетіла на 46% після того, як компанія повідомила про отримання кількох заявок на покупку контрольного пакету. Серед нафтогазових компаній котирування Cadogan зросли на 6,67%, тоді як ціна паперів JKX Oil & Gas підросла на 0,99%. Акції Ferrexpo (+1,01%) і «Миронівського хлібопродукту» (+1,66%) також подорожчали.

За інформацією аналітиків, на Варшавській біржі у четвер «Кернел» втратив 2,96%. При цьому котирування «Астарти» і «Агротону» підвищилися на 1,96% і 0,67%, відповідно.