Підвищення цін на вугілля не позначиться на котируванні акцій генкомпаній – експерт

Враховуючи новину про підвищення тарифів на електроенергію, очікуване підвищення цін на вугілля для ТЕС позначиться на котируванні акцій українських генкомпаній.

Така думка міститься в огляді, підготовленому начальником аналітичного відділу інвестиційної компанії Phoenix Capital Сергієм ПЕТРЕНКОМ.

Він підкреслив, що «дана новина може здатися негативною, оскільки енергетичне вугілля - це близько 95% у структурі палива, і будь-яке його подорожчання призводить до зниження рентабельності». Проте аналітик вважає, що зростання ціни на паливо буде компенсоване підвищенням тарифів на електроенергію для споживачів.

Як відзначив С.ПЕТРЕНКО, за розрахунками міністерства палива і енергетики, тарифи для населення будуть подвоєні, щоб скоротити перехресне субсидування в секторі і щоб уникнути виникнення фінансових ускладнень у генеруючих компаній.

Як повідомляв УНІАН, закупівельна ціна енергетичного вугілля для ТЕС в 2011 році зросте на 19,2% - до, в середньому, 675 грн. за тонну (без ПДВ і послуг з транспортування).

Про це йдеться в обґрунтуванні проекту Прогнозного балансу електроенергії, палива і витрат енергогенеруючих компаній ТЕС на 2011 рік.

Згідно з документом, середньозважена закупівельна ціна на вугілля, що видобувається підприємствами Мінвуглепрому, в 2011 році прогнозується на рівні 665 грн./т (без ПДВ і послуг з транспортування).

При розрахунку балансу враховувалося підвищення закупівельних цін на вугілля у квітні і червні на 7% і в серпні на 6,22%. Ціну вугілля у I кварталі 2011 року пропонується зафіксувати на рівні листопада п.р. – 601 грн. за 1 тонну (без ПДВ і послуг з транспортування), в т.ч. що реалізується державними вуглевидобувними підприємствами – 591 грн./т.

Середньозважена вартість послуг з транспортування енергетичного вугілля у 2011 році зросте на 8,4% - до 50 грн./т (без ПДВ).

Потреби ТЕС в енерговугіллі в 2011 році прогнозується на рівні 35,975 млн. тонн, зокрема потреби ТЕС НАК «Енергетична компанія України» - 26,141 млн. тонн.