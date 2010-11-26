Підтримку українському ринку акцій у четвер надало позитивне закриття бірж США і Азії - експерти

Підтримку українському ринку акцій у четвер, 24 листопада, надало позитивне закриття фондових бірж США і Азії.

Така точка зору міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Крім того, відзначають аналітики, у четвер виступив глава Центрального банку Німеччини Акселя ВЕБЕРА, заявивши, що розмір фонду фінансової стабільності може бути збільшено, якщо в цьому виникне необхідність. Важлива макроекономічна статистика вчора не виходила.

За інформацією аналітиків, фондові майданчики Азії у четвер закрилися підвищенням на тлі зниження кількості первинних звернень за допомогою з безробіття у США до найнижчого рівня з липня 2008 року, що указує на деяке пожвавлення на ринку праці. У зв`язку з вихідним у США (День Подяки) тон українським фондовим майданчикам задавала Європа. Торгова сесія в Європі закрилася в «зеленій зоні».

Аналітики також відзначають, що українські фондові майданчики у четвер також закрилися зростанням. Серед лідерів торгів на Українській біржі за обсягом виступила «Укрнафта» (24,3 млн. грн.), а серед лідерів зростання були зафіксовані «Укртелеком» (+6,28%), «Інтерпайп Нижньодніпровський ТЗ» (+3,73%), Полтавський ГЗК (+2,7%) і «Укрсоцбанк» (+2,3%).

Аналітики виділили серед сьогоднішніх важливих новин вихід базового індексу споживчих цін по Японії, а також дані з імпортних цін Німеччини і споживчих витрат у Франції.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 25 листопада, виріс на 2,27% – до 832,09 пункту. Загальний обсяг торгів склав 146 млн. 613 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 1,94% – до 2103,39 пункту. Загальний обсяг торгів склав 218 млн. 825 тис. грн., з них на терміновому ринку – 35 млн. 697 тис. грн.