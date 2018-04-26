Криза в Європі: діалектика негативу

Минулого тижня фондові ринки знаходилися виключно під впливом новин з Європи і Азії. Виключно – оскільки значущість інформації зі США просто була незрівнянною у порівнянні з масою даних зі вказаних регіонів. Ірландія, яка стала черговою державою - «лакмусом неблагополуччя» начебто упевненого в собі Європейського Союзу, знову довела, що регіон має дуже багато проблем. Причому лідери провідних країн ЄС продовжують демонструвати «хорошу міну». Але чи при поганій грі?

Так, і Міжнародний валютний фонд, і представники Євросоюзу виявили рішуче бажання вкласти кошти в порятунок економіки Ірландії. Заявлена сума значна, що начебто підтверджує непоганий фінансовий стан всього ЄС. У свою чергу, керівництво Ірландії запросило допомогу, проте відмовилося виконувати окремі (і дуже важливі) умови, поставлені «рятувальниками».

Така невизначена ситуація в єврозоні укріпила і без того сильні позиції песимістів серед гравців фондових ринків. Гравці на пониження котирувань одержали на початку минулого тижня додатковий стимул у зв`язку з озброєним конфліктом між Північною і Південною Кореєю. Азіатські ринки миттєво зреагували на цю подію обвалом фондових індексів. Європейські біржі, у тому числі, й українські, пішли услід за ними.

Як відзначають аналітики інвестиційної компанії Phoenix Capital, на українському фондовому ринку у вівторок, 23 листопада, переважали продавці, що було викликане продовженням боргової кризи в Ірландії і конфліктом між Північною і Південною Кореєю. Зокрема, індекс Української біржі протягом всього дня знаходився в червоній зоні. Котирування знижувалися у всіх секторах, при цьому лідерами були акції металургійних і гірничодобувних підприємств.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 23 листопада, знизився на 0,87% – до 813,75 пункту. Індекс Української біржі впав ще значніше - на 1,87% - до 2041,94 пункту.

Тим часом, у світових ЗМІ з`явилася інформація, що ЄС і МВФ погодилися надати негайну фінансову допомогу Ірландії. У той же час, на арену викотилася «бочка дьогтю»: рейтингове агентство Standard & Poor’s оголосило про зниження суверенного довгострокового рейтингу Ірландії.

Проте, індекс Української біржі в середу, 24 листопада, підвищився на 1,05% – до 2063,44 пункту. Індекс ПФТС знизився, але украй непомітно - на 0,02% – до 813,62 пункту.

Переважне зростання акцій аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик пояснює тим, що інвестори вже повною мірою відіграли більшість негативних подій і очікувань, і зараз на світових фондових ринках присутня спокуса покупки паперів, що подешевшали за останній час. На думку аналітика, «будь-які позитивні новини матимуть більший вплив на ринок, ніж, наприклад, чергові чутки про дефолт в одній з периферійних країн Європи». Тому, одержавши позитивний сигнал у вигляді статистики з Німеччини, біржі в середу, 24 листопада, проігнорували слабкі статистичні дані з промислових замовлень в єврозоні і попрямували вгору.

При цьому начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена Євдоченко висловила іншу точку зору. Вона вважає, що ситуація на світових фондових майданчиках поки не спонукає до покупок і виглядає достатньо неоднозначною, і багато аргументів говорять як на користь продовження зростання, так і на користь зниження. Тим паче, що після боргових проблем в Ірландії на порядок денний вже виходить Португалія, а услід, можливо, й Іспанія.

На думку аналітика, упевненіше судити про подальший напрям руху українського ринку можна буде наступного тижня, з відкриттям американських майданчиків. «Крім того, на цих вихідних американські споживачі традиційно почнуть здійснювати передріздвяні покупки, динаміка яких зможе пролити світло на можливості і бажання громадян витрачати кошти, а отже, і здібності національної економіки до зростання», - відзначила О.Євдоченко. Ймовірно, ці дані сприятимуть позитивній динаміці наступного тижня, вважає вона.

У четвер, 25 листопада, українські фондові ринки продемонстрували зростання. Як вважають аналітики інвестиційної групи «Сократ», підтримку українському ринку акцій цього дня дало позитивне закриття фондових бірж США і Азії. Так, фондові майданчики Азії закрилися підвищенням на тлі зниження числа первинних звернень за допомогою з безробіття в США до найнижчого рівня з липня 2008 року, що указує на деяке пожвавлення на ринку праці. Крім того, відзначають аналітики, у четвер виступив глава Центрального банку Німеччини Аксель Вебер і заявив, що розмір фонду фінансової стабільності може бути збільшений, якщо в цьому виникне необхідність.

Фінансові проблеми європейських держав знову вплинули на курс євро по відношенню до долара. За словами начальника відділу арбітражних операцій «Брокбізнесбанку» Владислава Стельмаха, «ведмежа» динаміка по євро в даний час набирає обороти. Він підкреслив, що «американську валюту підтримують проблеми єврозони. Чутки про підвищення відсоткової ставки в Китаї і ознаки подальшого ослаблення японської економіки працюють в тому ж напрямку». У п`ятницю, 26 листопада, пара євро/долар досягла нового 9-тижневого мінімуму на рівні 1,3200 і зараз тримається на 1,3237. У короткостроковій перспективі курс цілком може перевірити на міцність фігуру 1,3100.

Як вважає експерт, поточні питання щодо проблем Ірландії дещо відійшли на задній план. Зараз гравці сконцентрувалися на боргах Португалії, а також низки інших європейських країн. Іспанський уряд опублікував підсумки аукціону з продажу держоблігацій, які виявилися гіршими за очікування, а спреди з португальських ГКО тримаються на рекордних максимумах. Як і раніше, найвищі рівні дефіциту в регіоні спостерігаються у Греції, Ірландії, Іспанії і Португалії. На цьому фоні падають фондові ринки: антиризикові настрої стали лейтмотивом цієї п`ятниці. Якщо євро не зуміє піднятися в область вище 1,3260, його чекає подальший обвал, прогнозує В.Стельмах.

Проблеми Ірландії викликають відчуття «дежа вю». Відносно недавно експерти щодо фінансової ситуації в Греції говорили, що вона викличе подібні труднощі в інших державах Європи. Ось і дочекалися. Не далі як вчора ЄС спільно з МВФ заявили про надання допомоги Ірландії, причому сума, яка виділяється, навіть перевершила очікування. Але чи вистачить грошей на всі держави, які «благополучно потребують» допомоги і стоять в черзі за Ірландією?

Олег Коберник (УНІАН)