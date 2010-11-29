Ринок акцій просів на фоні проблем у єврозоні та Кореї - експерти

Український ринок акцій у п'ятницю, 26 листопада, просів на тлі поновленої стурбованості проблемою боргу єврозони і загострення напруженості у Кореї.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, індекс Української біржі у п'ятницю відкрився в мінусі, але до кінця сесії дещо відновився. У центрі уваги був "Райффазен банк Аваль", акції якого подорожчали на 3,08%. Також підвищилися котирування "Центренерго" і "Укрнафти" на 0,12% і 0,19% відповідно.

За інформацією аналітиків, інвестори у п'ятницю фіксували прибутки по акціях "Укртелекому" (- 1,66%). Негативну динаміку індексу Української біржі визначили котирування паперів гірничо-металургійного комплексу. Єнакіївський метзавод втратив 1,56% Aлчевський меткомбінат - 0,84%, Aвдіївський КХЗ - 0,85%, "Азовсталь" - 0,64%, Ясинівський КХЗ - 0,83%. Знизилася і ціна акцій "Мотор Січі" (- 0,87%), "Укрсоцбанку" (- 0,67%) і "Західенерго" (-0,83%).

Серед українських компаній, що торгуються на міжнародних майданчиках, акції Regal Petroleum в п'ятницю зміцнилися в ціні ще на 6,85%. Котирування інших нафтогазових компаній знизилися. JKX Oil & Gas впав на 0,67%, Cadogan Petroleum - на 1,24%. Папери Ferrexpo також закрилися в червоній зоні, втративши 0,51%. Котирування підприємств сільськогосподарського сектора і компаній харчової промисловості продемонстрували різноспрямовану динаміку. Акції "Агротона" (- 0,17%) і "Астарти" (- 1,26%) знизилися в ціні. При цьому папери "Кернела" (+1,48%) і МХП (+0,62%) подорожчали.

Як повідомляв УНІАН, Індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 26 листопада, знизився на 0,26% - до 829,92 пункту. Загальний об'єм торгів склав 111 млн. 697 тис. грн.

Індекс "Української біржі" впав на 0,25% - до 2098,15 пункту. Загальний об'єм торгів склав 196 млн. 355 тис. грн., з них на терміновому ринку - 30 млн. 623 тис. грн.