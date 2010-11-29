«Ощадбанк Росії» випустить облігації

Наглядова рада ПАТ "Дочірній банк Ощадбанку Росії" 23 листопада 2010 року прийняла рішення про випуск облігацій серії Е на суму 750 млн. грн.

Про це повідомляють в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, банк має намір провести відкрите розміщення 750 тис. іменних процентних облігацій в бездокументній формі номінальною вартістю 1 тис. грн. кожна.

Також повідомляють, що розміщення цінних паперів банк проводитиме самостійно через організатора торгів - ПАТ "Фондова біржа "ПФТС".

Довідка УНІАН. АТ "Ощадбанк Росії" (м. Київ) зареєстровано в червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ "Ощадний банк Російської Федерації" (м. Москва).

Активи банку на 1 жовтня 2010 року складали 8,395 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 7,505 млрд. грн., зобов'язання - 7,341 млрд. грн., статутний капітал - 2,310 млрд. грн., власний капітал - 1,054 млрд. грн..

«Дочірній банк Ощадбанку Росії» у січні-вересні 2010 року отримав збиток 1,487 млрд. грн.