Milkiland N. V. залучила 60 млн. євро в результаті IPO на Варшавській біржі

Найбільший виробник молочної продукції в Україні компанія Milkiland N. V. залучила 60 млн. євро, розмістивши в ході IPO на Варшавській фондовій біржі 22,4% своїх акцій. Про це повідомили УНІАН в співорганізаторі розміщення - інвестиційній компанії Concorde Capital.

У ході IPO, яке було завершене у п`ятницю, 26 листопада, було розміщено 7 млн. акцій за ціною 8,5 євро. У капітал компанії залучено 53 млн. євро, капіталізація компанії склала 308 млн. євро. Акції Milkiland N. V. включать в лістинг Варшавської фондової біржі 6 грудня.

Довідка УНІАН. "Мілкіленд" є одним з провідних виробників молочної продукції в Україні і Росії.

Діяльність "Мілкіленду" включає усі етапи виробництва молочної продукції: збір сирого молока, його переробку і продаж готової продукції.

У 2009 році виручка компанії склала 200 млн. євро, скоргована EBITDA - 32,5 млн. євро, чистий прибуток - 8,2 млн. євро.