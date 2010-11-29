Експерти: фондові індикатори закрилися у «червоній зоні» на тлі зовнішнього негативу

Українські фондові індикатори у п'ятницю, 26 листопада, закрилися у "червоній зоні" на тлі зовнішнього негативу.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи "Сократ", переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, лідером за об'ємом торгів на Українській біржі виступила "Укрнафта" (21,9 млн. грн.). Серед лідерів зростання були зафіксовані трубний завод (+5,79%) Новомосковський, "Житомиробленерго" (+4,75%), "Райффайзен банк Аваль" (+3,08%) і "Луганськтепловоз" (+2,73%).

Як зазначають аналітики, фондові біржі Азіатсько-тихоокеанського регіону у п’ятницю закрилися в мінусі на тлі конфлікту між Північною і Південною Кореєю. Торговельна сесія в Європі і США проходила з пониженням провідних індексів. Інвесторів не полишають побоювання про можливе поширення боргової кризи на інші країни Єврозони. Також стало відомо, що рейтингове агентство Standard & Poor's знизило рейтинги найбільших ірландських банків: Anglo Irish Bank Corp., Allied Irish Banks PLC і Bank of Ireland. Лідерами падіння стали акції банків і страхових компаній. Статистики, здатної вплинути на хід торгів, як у США так і в Європі у п'ятницю не виходило.

За інформацією аналітиків, сьогодні по Японії виходить така статистика: дані щодо роздрібних продажів, сукупні витрати домогосподарств і індекс ділової активності в промисловості. Також очікується важливий блок макроекономічної статистики у Єврозоні: індекс ділового клімату, індекс очікувань у сфері послуг, індекс очікувань споживачів і індекс очікуваних відпускних цін.

Як повідомляв УНІАН, Індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 26 листопада, знизився на 0,26% - до 829,92 пункту. Загальний об'єм торгів склав 111 млн. 697 тис. грн.

Індекс "Української біржі" впав на 0,25% - до 2098,15 пункту. Загальний об'єм торгів склав 196 млн. 355 тис. грн. з них на терміновому ринку - 30 млн. 623 тис. грн.