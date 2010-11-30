Проблеми Єврозони викликають у інвесторів небажання ризикувати - експерт

Ряд інвесторів перебувають в очікуванні передноворічного ралі, проте, розвиток подій з борговими проблемами в Єврозоні викликає занепокоєння і небажання ризикувати.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного відділу компанії "Проспект Інвестментс" Олена ЄВДОЧЕНКО.

На її думку, "звістка про надання фінансової допомоги Ірландії стала, зрозуміло, позитивною новиною, проте, ринки турбуються, хто стане наступним. Можливо, усе зупиниться на Іспанії, але як скоро наступить ясність, незрозуміло".

Як зазначила О. ЄВДОЧЕНКО, торги на українському ринку акцій у вівторок, 30 листопада, відкрилися зростанням індексу UX. Проте, пізніше фондовий індикатор відкотився з позицій, досягнутих на відкритті. Активність учасників торгів досить низька, і немає бажання як рости, так і знижуватися.

Аналітик вважає, що більшою мірою це пов'язано з невизначеністю, яка склалася на світових фондових майданчиках, зокрема, на американських. Індекси S&P і D&J ось вже який день консолідуються у рамках коридору, не виходячи за межі важливих рівнів підтримки і опору.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 29 листопада, підвищився на 0,87% - до 837,14 пункту. Загальний об'єм торгів склав 157 млн. 716 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,07% - до 2096,68 пункту. Загальний об'єм торгів склав 205 млн. 65 тис. грн., з них на терміновому ринку - 35 млн. 290 тис. грн.