Українські акції на міжнародних майданчиках показали змішану динаміку - експерти

Українські акції на міжнародних майданчиках у понеділок, 29 листопада, продемонстрували змішану динаміку.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Аналітики повідомляють, що серед нафтогазових компаній, які торгуються на Лондонській фондовій біржі, котирування Cadogan Petroleum у понеділок показали стрімке зростання на 5%. У той же час, інвестори фіксували дохід по акціях Regal Petroleum, які впали в ціні на 12,82%. Також просіли цінні папери JKX Oil & Gas (- 1,44%) і Ferrexpo (- 3,5%). Котирування MХП (+1,17%) при цьому зміцнилися.

За інформацією аналітиків, на Варшавській біржі у понеділок акції "Астарти" і "Агротона" впали в ціні на 3,34% і 0,36% відповідно. Папери "Кернела" завершили день на підйомі у 2,27%.