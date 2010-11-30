Індекс ПФТС підріс, а індекс УБ не зміг вийти з «червоної зони» - експерти

Індекс ПФТС учора підріс майже на 1%, тоді як індекс Української біржі не зміг вийти з "червоної зони".

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, українські фондові ринки у понеділок, 29 листопада, закрилися різнонаправлено. Загальний об'єм торгів на Українській біржі був високим. Більшість блакитних фішок закрилися в мінусі. При цьому лідерами падіння стали "Укрсоцбанк" (- 1,86%), Стаханівський вагонобудівний завод (- 1,86%), банк "Форум" (- 1,47%) і "Укртелеком" (- 1,03%).

Аналітики повідомляють, що котирування компаній гірничо-металургійного сектора трохи просіли в ціні. Aлчевський меткомбінат втратив 0,12%, Aвдіївський КХЗ - 0,45%, "Азовсталь" - 0,87%, Ясинівський КХЗ - 1,01%. Виняток становили папери металургійного заводу (+0,14%) Єнакіївського.

За інформацією аналітиків, акції "Укрнафти" також зберегли позитивну динаміку, подорожчавши на 1,31%. Підросли котирування "Західенерго" (+2,57%) і "Райффайзен банку Аваль" (+0,62%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 29 листопада, підвищився на 0,87% - до 837,14 пункту. Загальний об'єм торгів склав 157 млн. 716 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,07% - до 2096,68 пункту. Загальний об'єм торгів склав 205 млн. 65 тис. грн., з них на терміновому ринку - 35 млн. 290 тис. грн.