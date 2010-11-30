Янукович ветував закон про націоналізацію Херсонського машинобудівного заводу - джерело

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував закон про націоналізацію ТОВ "Херсонський машинобудівний завод".

Як повідомив кореспондентові УНІАН один з помічників депутата Верховної Ради Катерини САМОЙЛИК, В.ЯНУКОВИЧ наклав вето на закон про націоналізацію ТОВ "Херсонський машинобудівний завод".

Згідно з документом, який глава держави направив у Верховну Раду, В. ЯНУКОВИЧ вважає, що вказаний закон "не може бути підписаний Президентом України як такий, який суперечить Конституції України".

З точки зору Президента, "законом фактично передбачається примусове відчуження об'єкту права приватної власності з подальшим відшкодуванням його вартості і без визначення в цьому або іншому законі порядку такого відчуження".

Зокрема, "можливості застосування примусового відчуження об'єктів права приватної власності лише за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості і виключно в порядку, встановленому законом; можливості примусового відчуження таких об'єктів з подальшим повним відшкодуванням їх вартості лише в умовах воєнного або надзвичайного стану (частина 5 статей 41 Конституції України).

Отже, зазначає В. ЯНУКОВИЧ, "закон суперечить конституційним принципам примусового відчуження об'єктів права приватної власності і гарантій захисту права власності".

Нагадаємо, що Верховна Рада 4 листопада поточного року прийняла рішення про повернення в державну власність ТОВ "Херсонський машинобудівний завод", яке належить керівникові Білоцерківської міської організації Партії регіонів Олександру ОЛЕЙНИКУ.

За відповідний законопроект, запропонований депутатами від Компартії Петром СИМОНЕНКОМ і Катериною САМОЙЛИК, проголосували 318 депутатів. Як обгрунтування такого рішення в записці- поясненні до проекту закону вказувалося, що "з порушенням вимог законодавства України з державної власності були відчужені пакети акцій ВАТ" Херсонські комбайни", підприємство доведене до банкрутства, а державі нанесений значний збиток".

ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" було створене на базі виробничих потужностей ВАТ "Херсонські комбайни" у 2006 році. Підприємство спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки. ХМЗ входить в структуру ТОВ "НПП" БелоцерківМАЗ" (Біла Церква). Підприємство є єдиним в Україні виробником зернозбиральних комбайнів "Славутич".