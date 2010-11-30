Янукович пропонує ВР відмінити закон про повернення у держвласність Херсонського машзаводу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував Верховній Раді відмінити Закон "Про повернення в державну власність цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю “Херсонський машинобудівний завод”, прийнятий 4 листопада ц.р.

Про це сказано в пропозиціях Президента, оприлюднених на офіційному сайті парламенту.

Зокрема, Президент відзначає, що в прийнятому парламентом законі фактично передбачається примусове відчуження об`єкту права приватної власності з подальшим відшкодуванням його вартості і без визначення в цьому законі порядку такого відчуження. На думку В.ЯНУКОВИЧА, це суперечить конституційним основам примусового відчуження об`єктів права приватної власності, яке можливе тільки за умови попереднього і повного відшкодування власникові їх вартості. Повернення без попередньої оплати можливе тільки в умовах військового або надзвичайного стану.

Також В.ЯНУКОВИЧ відзначає, що Верховна Рада, прийнявши згаданий закон, перевищила свої повноваження, оскільки, згідно з Конституцією України, парламент не наділений повноваженнями ухвалення рішень про повернення об`єктів у державну власність.

«Враховуючи викладене, пропоную Закон України "Про повернення в державну власність цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод" відхилити як такий, який прийнятий Верховною Радою України всупереч Конституції України», - наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада ц.р. Верховна Рада прийняла в цілому Закон України "Про повернення в державну власність цілісного майнового комплексу ТОВ "Херсонський машинобудівний завод".

Законом встановлено, що зважаючи на суспільну необхідність, з метою захисту інтересів держави і трудових прав працівників товариства з обмеженою відповідальністю “Херсонський машинобудівний завод” повертається в державну власність цілісний майновий комплекс ТОВ “Херсонський машинобудівний завод”.

ВР доручила Кабінету Міністрів України здійснити в установленому порядку заходи, пов`язані з поверненням у державну власність цілісного майнового комплексу ТОВ “Херсонський машинобудівний завод”; передбачити в проекті закону про державний бюджет на 2010 рік необхідні кошти на здійснення заходів, пов`язаних з поверненням у держвласність цілісного майнового комплексу ТОВ “Херсонський машинобудівний завод”.