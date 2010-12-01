ФДМУ уклав із акціонерами "Сєверодонецького "Азоту" угоду з продажу 40% держпакета акцій підприємства

16:21, 01 грудня 2010
Фондовий ринок
0

Фонд державного майна (ФДМУ) уклав з дочірньою структурою IBE Trade Corp - компанією Worldwide Chemical Llc – угоду з продажу 40% акцій ЗАТ "Сєверодонецьке об`єднання "Азот". Про це УНІАН повідомило близьке до угоди джерело.

Ціна угоди становить 276,5 млн. грн. (близько 35 млн. дол. США).

Водночас, у київському представництві IBE Trade, а також у Фонді держмайна відмовилися якось прокоментувати цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) в серпні цього року ухвалив рішення про приватизацію 40% держпакета акцій ЗАТ «Сєверодонецьке об`єднання «Азот».

Довідка УНІАН. ЗАТ «Сєверодонецьке об`єднання «Азот» (Луганська обл.) є третім за величиною в Україні виробником аміаку і одним з найбільших у Європі хімічних підприємств із виробництва азотних добрив тощо.

24 грудня 2004 року Фонд держмайна України і компанія Worldwide Chemical LLC (США) створили ЗАТ «Сєверодонецьке об`єднання «Азот» зі статутним фондом 1 млрд. 056,7 млн. грн. на базі СДВП «Об`єднання Азот». Частка Фонду держмайна в ЗАТ становить 40%, частка Worldwide Chemical LLC - 60% - дочірня компанія IBE Trade Corporatiоn.

«Сєверодонецьке об`єднання «Азот» завершило 2009 рік зі збитками 200,369 млн. грн., тоді як за підсумками 2008 року чистий прибуток компанії становив 22,485 млн. грн.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter