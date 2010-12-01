ФДМУ уклав із акціонерами "Сєверодонецького "Азоту" угоду з продажу 40% держпакета акцій підприємства

Фонд державного майна (ФДМУ) уклав з дочірньою структурою IBE Trade Corp - компанією Worldwide Chemical Llc – угоду з продажу 40% акцій ЗАТ "Сєверодонецьке об`єднання "Азот". Про це УНІАН повідомило близьке до угоди джерело.

Ціна угоди становить 276,5 млн. грн. (близько 35 млн. дол. США).

Водночас, у київському представництві IBE Trade, а також у Фонді держмайна відмовилися якось прокоментувати цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) в серпні цього року ухвалив рішення про приватизацію 40% держпакета акцій ЗАТ «Сєверодонецьке об`єднання «Азот».

Довідка УНІАН. ЗАТ «Сєверодонецьке об`єднання «Азот» (Луганська обл.) є третім за величиною в Україні виробником аміаку і одним з найбільших у Європі хімічних підприємств із виробництва азотних добрив тощо.

24 грудня 2004 року Фонд держмайна України і компанія Worldwide Chemical LLC (США) створили ЗАТ «Сєверодонецьке об`єднання «Азот» зі статутним фондом 1 млрд. 056,7 млн. грн. на базі СДВП «Об`єднання Азот». Частка Фонду держмайна в ЗАТ становить 40%, частка Worldwide Chemical LLC - 60% - дочірня компанія IBE Trade Corporatiоn.

«Сєверодонецьке об`єднання «Азот» завершило 2009 рік зі збитками 200,369 млн. грн., тоді як за підсумками 2008 року чистий прибуток компанії становив 22,485 млн. грн.