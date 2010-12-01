Український фондовий ринок у вівторок демонстрував волатильність - експерти

Український фондовий ринок, у вівторок, 30 листопада, демонстрував волатильність.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, в першій половині дня індекс Української біржі знижувався, але в другій половині торгової сесії повернув позитивну динаміку. Загальний обсяг торгів на біржі був високим. У центрі уваги знаходилася «Укрнафта», акції якої істотно зміцнилися, подорожчавши на 4,42%. В цілому ж на позитивній території вдалося закритися всього лише декільком компаніям, зокрема «Захиіенерго» (+0,94%) і «Укрсоцбанку» (+0,11%).

За словами аналітиків, за винятком паперів Ясинівського коксохімічного заводу (+0,29%) і Алчевського металургійного комбінату (+0,12%), котирування більшості компаній гірничо-металургійного сектора у вівторок продовжували падати. Так, Єнакіївський метзавод втратив 0,84%, Авдєєвський КХЗ - 0,72%, «Азовсталь» - 0,23%. Знову знизилася вартість акцій «Укртелекому» (-1,83%). Решта блакитних фішок слідувала загальному негативному тренду. «Райффайзен банк Аваль» впав на 1,11%, «Центренерго» - на 0,5%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 30 листопада, підвищився на 0,13% – до 838,22 пункту. Загальний обсяг торгів склав 86 млн. 351 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 0,39% – до 2104,92 пункту. Загальний обсяг торгів склав 167 млн. 235 тис. грн., з них на терміновому ринку – 34 млн. 175 тис. грн.