Geo Alliance відмовилась від IPO на Варшавській біржі
16:53, 01 грудня 2010Фондовий ринок
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Український здобувач нафти і газу компанія Geo Alliance відмовилася від оголошеного в листопаді первинного розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі.
Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, про це компанія заявила в середу.
«У зв`язку з несприятливими ринковими умовами, Geo-Alliance вирішила відкликати первинне розміщення акцій», - сказано в повідомленні компанії.
Приватним інвесторам, що підписалися на папери Geo-Alliance, вкладені кошти повернуть не пізніше, ніж через 14 днів.
Як повідомляв УНІАН, Geo-Alliance планувала продати на Варшавській біржі 8,63 млн. акцій (34,1% капіталу) за 250 млн. дол.
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