Geo Alliance відмовилась від IPO на Варшавській біржі

Український здобувач нафти і газу компанія Geo Alliance відмовилася від оголошеного в листопаді первинного розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, про це компанія заявила в середу.

«У зв`язку з несприятливими ринковими умовами, Geo-Alliance вирішила відкликати первинне розміщення акцій», - сказано в повідомленні компанії.

Приватним інвесторам, що підписалися на папери Geo-Alliance, вкладені кошти повернуть не пізніше, ніж через 14 днів.

Як повідомляв УНІАН, Geo-Alliance планувала продати на Варшавській біржі 8,63 млн. акцій (34,1% капіталу) за 250 млн. дол.