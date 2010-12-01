“Українська експертна група» оцінить 61,58% акцій МАУ

ТОВ “Українська експертна група» (м. Київ) визнане переможцем конкурсу з відбору оцінювача 61,58% державного пакета акцій авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ).

Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна України (ФДМУ).

Метою оцінки є визначення ринкової вартості пакета для його подальшого продажу.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ раніше ухвалив рішення про приватизацію 61,58% держпакета акцій МАУ.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800». Авіакомпанія сполучає Україну з 35 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД.

Базовими аеропортами МАУ є міжнародні аеропорти Києва – «Бориспіль» (КВР) і Львова – «Львів» (LWO).

МАУ виконує понад 450 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень з Києва, Львова, Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Харкова і Сімферополя на власних літаках і у партнерстві з іншими авіакомпаніями.