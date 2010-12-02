Польський WIG20 у четвер продовжив зростання

Головний індекс Варшавського фондового ринку WIG20 на відкритті торгів у четвер продовжив зростання після більше 2% ривка вгору на вчорашній сесії.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, голобі фішки, які почали день 0,55% плюсом, за перші півгодини торгів пробилися вище 1% зростання.

Індекс не опускався нижче за рівень відкриття 2682,01 пунктів.

На початку торгів дорожчали папери 15-ти компаній головного індексу проти трьох що дешевшали.

Як повідомляв УНІАН, WIG20 закінчив середу 2,14% зростанням після 0,18% мінуса у вівторок і майже 1% зниження у понеділок.