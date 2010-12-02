Експерти: українські акції на світових майданчиках закрилися на істотному підйомі

Українські акції, що торгуються на міжнародних майданчиках, закрилися в середу, 1 грудня, на істотному підйомі.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, на Лондонській фондовій біржі в середу папери Ferrexpo подорожчали на 2,64%. Компанії нафтогазового сектору показали істотне зростання. Так, злетіли котирування акцій Regal Petroleum (+4,76%) і Cadogan Petroleum (+3,6%). Зміцнилися в ціні і папери JKX Oil & Gas (+1,49%). «Миронівський хлібопродукт» (+1,36%) також слідував загальному позитивному тренду.

За інформацією аналітиків, на Варшавській фондовій біржі 1 грудня котирування «Агротону» (+2,33%) і «Астарти» (+0,98%) значно підвищилися. У той же час, за акціями «Кернела» (-4,63%) інвестори фіксували дохід.