Експерти: українські біржі у четвер закрилися зростанням разом зs світовими ринками

Українські фондові біржі у четвер, 2 грудня, закрилися зростанням.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, лідером торгів за обсягом виступили «Укрнафта» (23,8 млн. грн.) і «Укртелеком» (20,9 млн. грн.). Лідерами зростання стали Дніпровські меткомбінат (+13,82%), Стаханівський вагонозавод (+6,36%), Крюківський вагонозавод (+5,73%) і Північний ГЗК (+4,4%).

Як відзначають аналітики, фондові біржі Азіатсько-тихоокеанського регіону у четвер закрилися зростанням на тлі сприятливої макроекономічної статистики із США, що вийшла днем раніше. Торги в Європі і США також проходили з підвищенням провідних індексів. Підтримку ринкам надав виступ глави ЄЦБ Жан-Клода Тріше і збереження базової процентної ставки на рівні 1%. Статистика, що вийшла в США, була різноспрямованою. Число первинних заявок на допомогу з безробіття в США за минулий тиждень зросло до 436 тис. з 410, тоді як очікувалося, що число первинних заявок складе 425 тис. У той же час, обсяг незавершених операцій з продажу будинків на вторинному ринку США в жовтні збільшився на 10,4% в порівнянні з вереснем, тоді прогнозувалося зниження на 0,5%.

За словами аналітиків, сьогодні в першій половині дня по Єврозоні опублікований комбінований індекс ділової активності в листопаді і дані з роздрібного продажу за жовтень. По США о 15.30 за київським часом очікується вихід даних по рівню безробіття за листопад.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 2 грудня, виріс на 0,49% – до 861,96 пункту. Загальний обсяг торгів склав 830 млн. грн.

Індекс Української біржі піднявся на 0,91% – до 2175,40 пункту. Загальний обсяг торгів склав 242 млн. 728 тис. грн., з них на терміновому ринку – 36 млн. 186 тис. грн.