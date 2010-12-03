Українські фондові ринки вчора були сповнені оптимізму – експерти

Українські фондові ринки вчора були сповнені оптимізму на тлі позитивних звітів про роздрібну торгівлю в США і запевнень про підтримку з боку Європейського центрального банку.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс Української біржі у четвер, 2 грудня, коливався на позитивній території протягом всієї торгової сесії. Обсяг торгів залишався високим. Основний внесок в зростання індексу УБ знов зробив «Укртелеком», акції якого подорожчали на 3,10%. Підприємства гірничо-металургійного сектору теж зберегли позитивну динаміку. Aлчевський меткомбінат додав 1,66%, Aвдєєвский КХЗ - 0,94%, «Азовсталь» - 1,60%, Єнакієвський метзавод - 0,73%, Ясинівський КХЗ - 2,40%.

За інформацією аналітиків, папери «Укрсоцбанку» (+2,62%) на Українській біржі у четвер продовжили упевнене зростання, тоді як котирування «Райффазен Банку Аваль» (+0,07%) практично не змінилися. Решта блакитних фішок також слідувала загальному позитивному тренду. «Центренерго» виросла на 0,71%, «Західенерго» - на 1,02%), «Мотор Січ» - на 0,73%. Підтримати загальний висхідний тренд не вдалося лише «Укрнафті» (-0,44%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 2 грудня, зріс на 0,49% – до 861,96 пункту. Загальний обсяг торгів склав 830 млн. грн.

Індекс Української біржі піднявся на 0,91% – до 2175,40 пункту. Загальний обсяг торгів склав 242 млн. 728 тис. грн., з них на терміновому ринку – 36 млн. 186 тис. грн.