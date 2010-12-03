Експерти: українські акції на світових біржах підросли на тлі загального оптимізму

Практично всі українські акції, що торгуються на міжнародних майданчиках, підросли у четвер, 2 грудня, на тлі загального оптимістичного настрою.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі у четвер папери Ferrexpo показали значне зростання - на 3,99%. Компанії нафтогазового сектору також продемонстрували позитивну динаміку. Так, Regal Petroleum додав 3,03%, Cadogan Petroleum виріс на 1,16%, JKX Oil & Gas піднявся на 3,32%. Просіли тільки акції «Миронівського хлібопродукту» (-0,54%).

Як повідомляють аналітики, на Варшавській фондовій біржі у четвер котирування всіх українських компаній також зросли. Лідером став «Кернел» (+3,21%), за яким слідували «Астарта» (+2,6%) і «Агротон» (+0,98%).